В Новосибирске ввели режим «черного неба» до 17 февраля

Александр Киселев
 
черное небо
Фото из архива «Континента Сибирь»

В Новосибирске с 15 часов 14 февраля до 17 февраля будет действовать режим «черного неба». Об этом сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирском УГМС». 

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение двух дней в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности.

Ранее режим «черного неба» был объявлен в крупнейшем городе Сибири 9 февраля. В мэрии отметили, что местным предприятиям поступила рекомендация временно сократить количество выбросов в атмосферу.

Напомним, что официальная служба статистики назвала города с самым высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 9 из 15 городов находится в Сибири.

 

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