В Новосибирске до конца февраля перекроют улицу Крылова из-за ремонта теплотрассы

Александр Киселев
 
Ремонт
Фото Михаила Перикова

В Новосибирске до конца февраля перекроют участок улицы Крылова. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

В сообщении сказано, что автодорога будет закрыта с 13 по 28 февраля. Движение будет приостановлено на улице Крылова в районе дом №49.

Временная приостановка движения связанна с проведением ремонтных работы на теплотрассах. Власти города просят водителей быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать ПДД.

Ранее мы писали, что мэрия Новосибирска собирается продлить дорогу по улице Кирова до Ключ-Камышенского плато. Финальный вариант документации планируется сдать в 2024 году.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  