В Новосибирске до конца февраля перекроют участок улицы Крылова. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

В сообщении сказано, что автодорога будет закрыта с 13 по 28 февраля. Движение будет приостановлено на улице Крылова в районе дом №49.

Временная приостановка движения связанна с проведением ремонтных работы на теплотрассах. Власти города просят водителей быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать ПДД.

Ранее мы писали, что мэрия Новосибирска собирается продлить дорогу по улице Кирова до Ключ-Камышенского плато. Финальный вариант документации планируется сдать в 2024 году.