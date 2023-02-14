В одном из районов Новосибирска зафиксирована новая вспышки кори

В Новосибирске в Калининском районе зафиксировано четыре очага кори. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Вспышки болезни были установлены по следующими адресам:

Макаренко, 19, ул. Тюленина, 26/2, ул. Родники, 3 и ул. Гребенщикова, 5/1.

Корь — острое вирусное заболевание с высоким уровнем заразности. Вирус передается воздушно-капельным путем от больного человека.

Заболевание сопровождается повышением температуры до 40°C, насморком, сильным кашлем, покраснением глаз со слезотечением, общей слабостью и характеризуется появлением мелких белесоватых пятнышек на слизистой оболочке щек. Примерно на 4-5 день заболевания на теле больного проявляется сыпь — сначала на лице и шее, а затем — на туловище, руках и ногах.

Корь вызывает осложнения, чаще всего у детей до пяти лет и у непривитых взрослых старше 30 лет. В числе самых опасных осложнений — энцефалит, отит, слепота и тяжелые инфекции дыхательных путей, например, пневмония.