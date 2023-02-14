Стал известен уровень смертности в СФО

Показатели смертности в регионах Сибирского федерального округа за 2022 год опустились на 20% (до 233 тысяч человек). Информацию об этом разместил Росстат.

В сравнении с прошлым годом по регионам Сибири умерло на 58 тысяч человек меньше. Наибольшее число смертей зарегистрировано в Омской области — 25,9 тысяч человек, что стало на 23,4% меньше, чем в 2021 году — 33,8 тысяч человек. Наименьший показатель смертности зафиксирован в Республике Тува, смертность сократилась на 5% до 2,8 тысяч. человек (в 2021 году 3 тысяч).

При этом естественная убыль населения в прошлом году уменьшилась на 58% по сравнению с 2021 годом и таким образом зафиксирована на отметке в 79 944 человек. Алтайский край стал единственным регионом, где отмечен рост естественной убыли населения до 13%.

Ранее мы писали, что демографическое положение Новосибирской области в 2022 году довольно пессимистичное — убыль населения составила 8,8 тысячи человек. В тоже время рождаемость в регионе по-прежнему находится ниже уровня смертности.