Сибирские регионы не попали в топ-20 субъектов с высоким уровнем жизни

Регионы Сибири не попали в рейтинг с высоким уровнем жизни. Наилучшие показатели среди регионов СФО у Новосибирской области — субъект занял 21 место и опередил на 16 пунктов Красноярский край.

Эксперты РИА Рейтинг составили рейтинг регионов России по качеству жизни в 2022 году. Всего в исследовании учитывалось 67 показателей.

Первые позиции по-прежнему остаются у Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. В первую десятку также входят: Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Самарская область. Ротация регионов в рейтинге была незначительная — в первую двадцатку вошла Республика Башкортостан (с 26 на 20 место), тогда как Курская область выбыла из топ-20.

21 место в рейтинге занимает Новосибирская область. По мнению аналитиков, условия в Башкортостане и Новосибирской области почти идентичны (58,242 и 58,216 баллов соотвественно). Годом ранее Новосибирская область занимала 23 место.

Значительно уступает по качеству жизни Красноярский край — региона занял 37 место с 52,225 баллами. В течение года условия в крае улучшились по многим показателям, что помогло подняться на 7 мест. Далее идет Томская область с 49 местом. Аналитики также наблюдают небольшие положительные изменения, так как в 2021 году регион оказался на 50 месте. Незначительный рывок и у Кемеровской области — субъект переместился с 61 на 58 место. Однако в этом году Хакасия заняла 61 место вместо 64 годом ранее. Следом идет Омская область, которая поднялась на два пункта. Отрицательная динамика наблюдается лишь у Иркутской области — региона опустился на места (с 58 на 60 место), при этом показатели стали лучше. Эксперты объясняют это тем, что другие региона продемонстрировали более большой рывок.

Среди аутсайдеров рейтинга по-прежнему остаются Алтайский край (с 67 на 64 место) и Республика Алтай (79 место против 80 в прошлом году).

При расчете рейтинга проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла.

Напомним, что ранее 2/3 антирейтинга по загрязненному воздуху заняли сибирские города. 6 из них находится в одном регионе.