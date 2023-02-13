Ростехнадзор выявил более 130 нарушений на новосибирских теплосетях

Алёна Золотова
 
Ростехнадзор выявил более 130 нарушений на новосибирских теплосетях
Фото Михаила Перикова

Выявлено более 130 нарушений на теплосетях Новосибирска. Ранее ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (филиал СГК) заключило соглашение с мэрией Новосибирска на реконструкцию теплосетей.

Сибирское управление Ростехнадзора выявило 136 нарушений на теплосетях Новосибирска. Причиной для внеплановой проверки по согласованию с прокуратурой Новосибирской области стали аварии, происшедшие на трубопроводах тепловых сетей 1 РТС и 2 РТС. 

Осмотру подлежали опасные производственные объекты III класса ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (филиал СГК), осуществляющие выработку и транспортировку тепловой и электрической энергии населению и социально значимым объектам Новосибирска и Новосибирской области.

«Выявлено 136 нарушений обязательных требований в области энергетической безопасности. Установлено, что не проведена экспертиза промышленной безопасности для оценки фактического состояния трубопроводов тепловых сетей и экспертиза промышленной безопасности здания и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов на тепловых сетях (камер, каналов, неподвижных опор, подвижных опор); отсутствует тепловая изоляция трубопроводов; имеется дефекты (свищи) на трубопроводах», — говорится в сообщении Сибирского управления Ростехнадзора.

Также в ведомстве уточнили, что в отношении четырех сотрудников ООО «Новосибирская теплосетевая компания» возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1. КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).

Напомним, что ранее ООО «Новосибирская теплосетевая компания» заключила с мэрией Новосибирска концессию на реконструкцию тепловых сетей. Сумма соглашения превысила 4,9 млрд рублей. Планируется заключение еще Ина 600 млн рублей на менее крупные объекты.

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