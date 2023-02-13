Ростехнадзор выявил более 130 нарушений на новосибирских теплосетях

Выявлено более 130 нарушений на теплосетях Новосибирска. Ранее ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (филиал СГК) заключило соглашение с мэрией Новосибирска на реконструкцию теплосетей.

Сибирское управление Ростехнадзора выявило 136 нарушений на теплосетях Новосибирска. Причиной для внеплановой проверки по согласованию с прокуратурой Новосибирской области стали аварии, происшедшие на трубопроводах тепловых сетей 1 РТС и 2 РТС.

Осмотру подлежали опасные производственные объекты III класса ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (филиал СГК), осуществляющие выработку и транспортировку тепловой и электрической энергии населению и социально значимым объектам Новосибирска и Новосибирской области.

«Выявлено 136 нарушений обязательных требований в области энергетической безопасности. Установлено, что не проведена экспертиза промышленной безопасности для оценки фактического состояния трубопроводов тепловых сетей и экспертиза промышленной безопасности здания и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов на тепловых сетях (камер, каналов, неподвижных опор, подвижных опор); отсутствует тепловая изоляция трубопроводов; имеется дефекты (свищи) на трубопроводах», — говорится в сообщении Сибирского управления Ростехнадзора.

Также в ведомстве уточнили, что в отношении четырех сотрудников ООО «Новосибирская теплосетевая компания» возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1. КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).

Напомним, что ранее ООО «Новосибирская теплосетевая компания» заключила с мэрией Новосибирска концессию на реконструкцию тепловых сетей. Сумма соглашения превысила 4,9 млрд рублей. Планируется заключение еще Ина 600 млн рублей на менее крупные объекты.