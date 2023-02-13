Вступил в силу приговор в отношении новосибирского риэлтора, похитившего 15 млн рублей у клиентов

Владелица и гендиректор новосибирского ООО «Первый риэлторский центр» похитила 15 млн рублей. Суд приговорил женщину к 5 годам исправительной колонии.

Владелица и генеральный директор ООО «Первый риэлторский центр» из Новосибирска похитила более 15 млн у клиентов.

По данным Rusprofile, владелицей ООО «Первый риэлторский центр» является Екатерина Корниенко. Организация на данный момент находится в процессе ликвидации.

Риэлтор признана виновной в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил ей 5 лет отбывания в исправительной колонии и 500 тысяч штрафа.

«Суд установил, что в период с 2020 по февраль 2021 осужденная похитила имущество потерпевших путем злоупотребления доверием, используя доверительные отношения с ними, основанные на договорах, в том числе с использованием служебного положения», — говорится в сообщении прокуратуры. Ведомство отметило, что добиться доверия ей помогли полномочия в сфере риэлторских услуг и статус владелицы компании.

Под предлогом оказания услуг подсудимая похитила более 15 млн рублей у 9 человек.

Ранее сообщалось, что она похитила средства и у ПАО «Сбербанк». Риэлтор попросила сотрудника банка перевести ей на карту 500 тысяч рублей, однако средств не имела в наличии. После перечисления денег на счет она просто ушла из банка.

«Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда оставила решение без изменения. Приговор вступил в законную силу 13 февраля 2023 года», — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирской области размер взяток за 2022 год увеличился в 4 раза. Об этой информации сообщили в прокуратуре региона.