В поселке Новосибирской области возобновилась подача питьевой воды после вмешательства прокуратуры

Поселок в Новосибирской области полностью лишился питьевой воды из-за выхода из строя насоса. Для решения проблемы понадобилось вмешательство прокуратуры.

В поселке Степной Ордынского района Новосибирской области из-за попадания глины и песка в насос и снижения уровня подземных вод местные жители остались без питьевой воды. Всего на территории поселка Степной находятся 36 жилых домов, в которых проживает 110 человек, из них 12 детей.

Как отметили в прокуратуре Новосибирской области, восстановительные работы не дали результата и подача остановилась полностью.

«Прокуратурой района в защиту прав и законных интересов граждан в районный суд направлено исковое заявление с требованиями обязать администрацию Ордынского района Новосибирской области, МУП «ЕУК ЖКХ» обеспечить население п.Степной питьевой водой надлежащего качества и в необходимых обьемах, которое удовлетворено судом», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в прокуратуре, для исполнения решения на территории поселка построена новая скважина с водоочисткой, а население полностью обеспечено питьевой водой.

Напомним, что ранее из-за взрыва газа в жилом доме Новосибирска следователи Омской области объявили о поиске пострадавших от работы лже-ремонтников.