Президент X5 GROUP рассказала об эффективности агроконтрактов в Сибири

Поставки овощей на полки магазинов X5 Group в Сибири в этом году обеспечены исключительно локальными производителями за счет агроконтрактов, заявила президент компании Екатерина Лобачева. Об этом она рассказала на первой федеральной конференции X5 Group для партнеров в сфере малого бизнеса.

10 февраля завершилась федеральная конференция для субъектов малого бизнеса «Малому бизнесу – большую полку!». Организатором мероприятия выступила ведущая продуктовая розничная компания в РоссииX5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик»).

Более 500 участников, представляющих малый агробизнес и фермерство, сотрудники органов власти, делового сообщества и эксперты обсудили форматы совместной работы малого бизнеса с крупными компаниями в сфере ритейла, включая сотрудничество через агроконтракты — когда торговая сеть фактически субсидирует будущий урожай сельхозпредприятия.

Как пояснил ритейлер, за счет агроконтрактов торговля, например, выходит на самообеспечение корнеплодами, это достигается за счет партнерства с локальными производителями, которые в свою очередь получают стабильный канал сбыта.

Было отмечено, что с их помощью потребности всех сибирских «Пятерочек» в картофеле, моркови, капусте, свекле в сезоне 2022-2023 гг. были на 100% закрыты местными поставщиками.

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Первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин, который также принял участие в конференции, подчеркнул, что «эффективная работа малых форм хозяйствования и их объединений является обязательным условием формирования конкурентной среды в агропромышленном комплексе, развития сельскохозяйственного производства, обеспечения занятости и повышение доходов населения в сельской местности». По словам Яцкина, это «важная составляющая социального и экономического благополучия россиян». «При этом вопрос реализации продукции фермерских хозяйств остается одним из основных для устойчивого функционирования предпринимательства на селе», — добавил он.

В конференции приняли участие представители бизнеса, органов власти, деловых объединений и экспертного сообщества. Среди спикеров пленарной сессии конференции — глава ФАС Максим Шаскольский, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин и другие.

Участники конференции также смогли посетить магазины, распределительные центры и дарксторритейлера для ознакомления со всей цепочкой движения товаров от поставщика до полки магазина.

В X5 Group рассказали, что компания в 2022 году начала сотрудничество с 97 новыми партнерами из Сибирского федерального округа. Среди них 8 индивидуальных предпринимателей, 29 малых и 53микропредприятий. Высокую степень активности показали поставщики Алтайского края,где ритейлер начал сотрудничать с 22 компаниями. В тройку регионов-лидеров Сибиривошли также Новосибирская и Омская области (по 18 поставщиков) и Красноярский край(17). По данным ритейлера, в течение прошлого года сотрудничество было налажено с 1 174 российскими поставщиками.

X5 уделяет большое внимание работе с представителями малого и среднего бизнеса. В целом, доля субъектов МСБ среди поставщиков Х5 в 2022 году составила порядка 70%. Для расширения пула небольших поставщиков в прошлом году Х5 в рамках проекта Корпорации МСП открыла 19 «Фермерских островков» в формате shop-in-shop (магазин в магазине) в торговой сети «Пятерочка» и один в «Перекрестке». Кроме того, X5 предоставляет партнерам аналитические инструменты DialogX5.Insights, как, например, бесплатную возможность отслеживания динамики основных метрик по категориям, в которых работает поставщик.