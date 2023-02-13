В Новосибирской области завершено расследование уголовного дело против двух молодых людей, их обвиняют в создании нарколаборатории по производству мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, задержанные организовали производство наркотических веществ в двух помещениях. Первое находилось на даче одного из подсудимых, для второго было специально арендовано помещение.

«В ходе обысков в производственных помещениях и гаражном боксе оперативники обнаружили лабораторную посуду и оборудование, 85 канистр с прекурсорами, а также реагенты, предназначенные для изготовления наркотических средств. Изъято около 180 килограммов N-метилэфедрона, хранившегося в 16 бочках, и еще две емкости с тремя килограммами мефедрона», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч.5, ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Наказание по данной статье может доходить до пожизненного лишения свободы. Один из обвиняемых согласился на сотрудничество со следствием, в связи с этим уголовное дело в отношение него выделено в отдельное производство.

Ранее мы писали, что Новосибирская таможня в течение 2022 года с помощью служебных собак изъяла порядка 700 кг насвая.