Главные результаты работы дорожной отрасли в 2022-м году, а также перспективы развития наземного электротранспорта и переход на муниципальные контракты стали основными темами итогового совещания в мэрии Новосибирска.

Общий объем финансирования дорожно-благоустроительной и транспортной отрасли Новосибирска в 2022 году составил более 13,6 млрд. рублей. Об этом сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев во время совещания 9 февраля по итогам работы департамента в 2022-м году. Доля федерального бюджета в общей сумме, направленной в отрасль, составила более 1 млрд. рублей. Областных средств – более 5 млрд. рублей. На бюджет города пришлось 7,5 млрд. рублей.

Примечательно, что на ремонтные и строительные работы в прошедшем году удалось направить на 1,4 млрд. рублей большее по сравнению с 2021-м годом. Достичь этого удалось путём включения мостов и путепроводов в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Среди наиболее крупных проектов прошлого года была отмечена реконструкция автодороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус», реконструкция площади Лыщинского и строительство пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» удалось провести ремонт Гусинобродского шоссе, улиц Кедровой и 2-ой Станционной.

Отдельно на совещании затронули проблемы перевозок пассажиров коммерческими и муниципальными предприятиями.

«По итогам 2022-го года наблюдается увеличение объемов перевозки муниципальным наземным транспортом по отношению к коммерческим перевозчикам, в частности, доля перевозки муниципальным транспортом с 2019 по 2022 год увеличилась с 32% до 45%… В 2023-м году необходимо продолжить оптимизацию маршрутной сети и проработать график дальнейшего перевода маршрутов на муниципальный контракт», — сообщил Константин Васильев. По этой системе оплата зависит не от количества перевезенных пассажиров, а от количества выполненных рейсов. В настоящее время на контракт переведены все 13 троллейбусных маршрутов и три автобусных маршрута МКП «Новосибирскгортранс». В 2023 году планируется заключение муниципального контракта по 27 автобусным маршрутам.

Одной из приоритетных задач для города, по его словам, является обновление подвижного состава горэлектротранспорта и развитие троллейбусной маршрутной сети. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с 1 февраля текущего года получены и введены в эксплуатацию 9 троллейбусов. Кроме того, МКП «ГЭТ» заключен муниципальный контракт на поставку в 2023 году по схеме финансового лизинга 120 троллейбусов с увеличенным автономным ходом для расширения троллейбусной сети в отдаленные районы города. А в следующем, 2024 году, предусмотрена поставка партии троллейбусов в количестве 49 единиц.

Помимо троллейбусного, в городе будут развивать и трамвайное сообщение. На сегодняшний день протяженность трамвайной сети составляет более 140 км. В 2022 году было отремонтировано 1,5 км путей. В текущем году объемы планируют нарастить. Так, в планах — ремонт трамвайных путей по ул. Сибиряков-Гвардейцев протяженностью 2,9 км и разработка проектно-сметной документации комплексного ремонта трамвайных путей по ул. Мира протяженностью 2,6 км.

Запланировано в наступившем году и завершение строительства со вводом в эксплуатацию трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе от ул. Волочаевская до автовокзала «Новосибирский автовокзал – Главный».

Особо острой начальник департамента назвал необходимость приобретения нового подвижного состава для Новосибирского метрополитена. По его словам, до 2031 года необходимо заменить 15 из 26 вагонных составов, срок службы которых закончится к этому времени. Уже в ближайшее время дополнительный поезд будет необходим в связи со вводом станции метро «Спортивная».

Одной из приоритетных задач департамента Константин Васильев называл содержание и строительство автомобильных дорог.

«В 2022-м году ремонт автомобильных дорог осуществлялся на 84 объектах, из них: в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 21 объект, по государственной программе Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» – 38 объектов. По муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» отремонтированы 25 участков дорог. Работы выполнены в полном объеме», — подчеркнул руководитель департамента.

Кроме того, как следует из отчета, в прошлом году в городе построили 35 остановок общественного транспорта и установили 66 остановочных пунктов. В центре Новосибирска устанавливались стеклянные остановочные павильоны, в удаленных районах и на конечных остановочных пунктах — металлические.

В 2023 году, как пообещал Константин Васильев, в городе продолжится работа по ремонту тротуаров и дорог частного сектора. Среди важнейших задач департамента – развитие общественного транспорта, в первую очередь экологически чистого. В этой связи акцент будет сделан на обеспечение приоритета движения общественного транспорта и дальнейшее обустройство объектов транспортной инфраструктуры.