СК Омской области просит местных жителей сообщить о случаях взаимодействия с обвиняемыми по делу о взрыве газа в Новосибирске

Александр Киселев
 
Суд
Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Следственный комитет Омской области просит местных жителей сообщить правоохранительным органам о случаях взаимодействия с задержанными по делу о взрыве газа в Новосибирске. Информация об этом появилась на сайте силового ведомства.

«Если к вам в 2022 – 2023 гг приходили работники из ООО «Межрегионгаз Сервис» и проводили работы по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования; Если вы узнали лжегазовщиков (на фото), с которыми общались или заключали договоры на выполнение таких работ в 2022 — 2023 гг, срочно позвоните по телефону доверия следственного управления 395-506 или на телефон единой экстренной службы: 112 и сообщите известную вам информацию»,- сказано в сообщении.

Напомним, что взрыв газа произошёл в жилом доме Новосибирска 9 февраля на улице Линейная 39/1. В результате ЧП погибло 14 человек, еще 6 находятся в больнице. О происшествии было сообщено в 7:43 9 февраля.

Обвиняемых во взрыве Ирину Урбах и Евгения Кавуна суд заключил под стражу. По данным СУ СКР по Новосибирской области, предполагаемые злоумышленники за несколько дней до ЧП выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в квартирах.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  