Следственный комитет Омской области просит местных жителей сообщить правоохранительным органам о случаях взаимодействия с задержанными по делу о взрыве газа в Новосибирске. Информация об этом появилась на сайте силового ведомства.

«Если к вам в 2022 – 2023 гг приходили работники из ООО «Межрегионгаз Сервис» и проводили работы по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования; Если вы узнали лжегазовщиков (на фото), с которыми общались или заключали договоры на выполнение таких работ в 2022 — 2023 гг, срочно позвоните по телефону доверия следственного управления 395-506 или на телефон единой экстренной службы: 112 и сообщите известную вам информацию»,- сказано в сообщении.

Напомним, что взрыв газа произошёл в жилом доме Новосибирска 9 февраля на улице Линейная 39/1. В результате ЧП погибло 14 человек, еще 6 находятся в больнице. О происшествии было сообщено в 7:43 9 февраля.

Обвиняемых во взрыве Ирину Урбах и Евгения Кавуна суд заключил под стражу. По данным СУ СКР по Новосибирской области, предполагаемые злоумышленники за несколько дней до ЧП выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в квартирах.