Новосибирское УФАС закрыло глаза на нарушения и позволило возобновить поиск клининга для ЛДС

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области позволило возобновить поиск подрядчика на уборку нового ЛДС. Ранее клининговая компания пожаловалась на ГАУ НСО «Арена» из-за несправедливых конкурсных процедур.

УФАС по Новосибирской области рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя и клининговой компании «Авангард» на нарушение при определении подрядчика на уборку нового ЛДС в Новосибирске.

Согласно Rusprofile, владельцем ООО СКК «Авангард» является Сергей Мурашкин. 2021 год для компании оказался неудачным — валовый убыток составил 4,1 млн рублей. Основными госзаказчиками фирмы являются АО «Компания «Сухой» (221 млн рублей), ООО «НЗХК-Энергия» (8,1 млн рублей), структуры ФНС в Новосибирской области (более 10 млн рублей) и АО «Гринатом» (1,7 млн рублей). В Томской области компания Мурашкина «Комбинат Питания» занимается поставкой питания для дочерних предприятий «Росатома» и школ.

Согласно информации УФАС, ГАУ НСО «Арена» при оценке заявок участников аукциона на определение подрядчика по клинингу ЛДС присваивало разное количество баллов по критерию «опыт участника по успешному оказанию услуг…» при равном количестве подтверждающих документов (договоров):

— от 1 до 40 (включительно) договоров (контрактов) с актами приемки оказанных услуг (выполненных работ) – 0 баллов; — от 40 до 45 (включительно) договоров (контрактов) с актами приемки оказанных услуг (выполненных работ) – 50 баллов.

«Ведомство приняло соответствующее решение по итогам рассмотрения дела, для того чтобы не затягивать конкурсную процедуру, не смотря на нарушение порядка организации и проведения торгов», — говорится в сообщении УФАС.

Теперь госзаказчик обязан возобновить проведение торгов и без нарушения законодательства.

Напомним, что ранее объявлена дата первого матча на арене нового ЛДС. 21 февраля сотрудники силовых ведомств проведут несколько игр.