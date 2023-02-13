Владимир Малов
Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономического управления Экономического факультета НГУ, главный научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства (ИЭОПП) СО РАН

Нужны ли электрокары Сибири, и какие барьеры стоят на пути их распространения?

 

Какие нюансы, связанные с электрокарами, важно принимать во внимание при анализе перспектив этого вида транспорта в Сибири? Может ли наука помочь в вопросе оценки эффективности интегрирования электрокаров в транспортную систему страны? Об этом – в авторской колонке.

В основном мы – экономисты, социологи и другие профильные специалисты, сотрудники ИЭОПП СО РАН и НГУ, – как ученые занимаемся тем, что делаем прогноз развития отраслей и регионов под единую народнохозяйственную цель. Сегодня наша цель – максимум благосостояния всего населения.  Не секрет, что в азиатской части страны все немного дороже, и для улучшения ситуации необходимо больше вложений. Отрасли и регионы между собой связываются транспортом. Городской транспорт, как элемент благосостояния – одна из сфер транспортного комплекса. Одним из видов последнего является электротранспорт и электрокары, в частности. Соответственно, для реализации нашей цели – максимум благосостояния – нужно, в том числе, понимать, какие перспективы у электротранспорта и как это может повлиять на взаимосвязь отраслей по всей стране.

Чтобы говорить обстоятельно – давать характеристики, объяснять взаимосвязи и т.д.– мы должны полагаться на данные и расчеты. Данных по электрокарам в свободном доступе в стране нет: часть информации является коммерческой или государственной тайной; какие-то данные еще не собирались, поскольку в них не было ценности или необходимости в сборе; также у нас пока нет узких специалистов в области этого вида транспорта. Конечно, мы научились использовать интервальный подход и задействовать разные косвенные данные, но говорить конкретно об электротранспорте с опорой на такие исследования пока не представляется возможным. Поэтому все последующие рассуждения – это качественный взгляд на ситуацию, не подкрепленный статистикой (таковой пока просто нет).

Каждый третий житель Новосибирска готов пересесть на электромобиль

Каждый третий житель Новосибирска готов пересесть на электромобиль

Есть одна такая научно-фантастическая книга про «попаданцев» в прошлое, когда один наш современник-военный попал в 1908 год, т.е. перед Первой мировой войной. Он знает, как нужно воевать, как были бы хороши танки, самолеты. Но, чтобы собрать самолет, нужно сделать очень много вещей: произвести и подготовить алюминиевые конструкции (а заводов пока нет), построить аэродром, создать особый мотор, получить особое топливо для таких моторов. Нужно подготовить и летчиков, и механиков. Для всех этих действий нужны специалисты, без которых военный самолет останется фантастикой. О чем это говорит? О том, что любое новшество, любая технология требует большой предварительной подготовки.

Для электрокаров необходима соответствующая инфраструктура – ровные качественные дороги, подстанции для зарядки. И здесь есть несколько нюансов.

Во-первых, мощность самого автомобиля. Электрокар (как и любой другой автомобиль) покупают не для того чтобы ездить только из одного района города в другой, но и для совершения длительных поездок. Например, на Алтай или на Байкал. Tesla – один из  лучших американских производителей электрокаров – может проехать без подзарядки примерно 500-600 км. Китайские электрокары – примерно 300-400 км. Электрокары в сибирских условиях по нашим дорогам в лучшем случае могут преодолеть 100 км. То есть через каждые 100 км должна быть станция подзарядки. В городе это реализовать еще можно, но вот за его пределами – этого нет и пока не предвидится. Хотя вполне возможен вариант использования электробусов за пределами города: как только заканчивается инфраструктура троллейбусов, еще 5-10 км можно преодолевать на электробусе.

Стоит ли связываться с электрокарами?
Стоит ли связываться с электрокарами? Какие плюсы и минусы у них есть? Авторская колонка Ивана Беланова

Во-вторых, климатические условия. Сейчас сделать практику использования электромобилей массовой более-менее готовы Китай, США, страны Европы. По сравнению с Сибирью климат этих географических зон куда более теплый и подходящий для эксплуатации электрокаров (оптимальная температура для их исправной работы от 0 до +20 °C). Как только температура воздуха оказывается ниже -20°C, могут возникать проблемы. Соответственно, реализовать проект с электротранспортом, скажем, в Сочи проще, чем в Новосибирске. Также в зимнее время автомобилям с двигателями внутреннего сгорания необходим прогрев. Моторы электрокаров – и это их сильное свойство – не нуждаются в прогреве (что не скажешь о кабине автомобиля) при условии, что всю ночь они подключены к источнику питания. А это означает, что в любом месте должна быть подстанция: у дома, рядом с работой, в санатории и т.д. Что снова возвращает нас к вопросу о развитости инфраструктуры.

В-третьих, плотность населения и количество пользователей. В Китае, где численность населения агломераций достигает 50 млн человек (Пекин, Шанхай) и расстояние между городами относительно небольшое, имеет смысл запускать скоростной электротранспорт. В случае с Россией, где плотность населения по всей стране (особенно в ее азиатской части) неравномерна, а расстояния между рядом крупных населенных пунктов большие, использование электротранспорта проблематично.

Например, некоторое время назад по маршруту «Новосибирск – Барнаул» была запущена электричка, которая идет всего два часа. Жители Ельцовки, Матвеевки и др. «промежуточных» пунктов оказались в затруднительном положении: чтобы воспользоваться услугой, им бы пришлось ехать до центра города, чтобы сесть на электричку и поехать практически в обратном направлении, что никак не экономит время. А добавление Бердска, Искитима, Черепаново, Тальменки – т.е. «промежуточных» остановок – увеличивало бы время движения состава. Соответственно, электричка оказалась нерентабельна, и сейчас она есть только в памяти. Да, между Москвой и Санкт-Петербургом ходят Сапсаны – скоростные пассажирские поезда, и они пользуются спросом. Однако и здесь есть нюанс: обычные поезда иногда по часу стоят на одной из станций маршрута следования, чтобы пропустить эти Сапсаны. Иными словами, у нас нет отдельных линий для скоростных поездов. Опять же, учитывая численность населения этих городов и расстояние между ними, использование Сапсанов экономически выгодно. А вот реально ли масштабировать этот опыт на другие города России (даже в ее европейской части) – большой вопрос.

Дмитрий Новиков

Как повели себя электрокары в сибирских условиях эксплуатации, и стоит ли опасаться проблем? Авторская колонка Дмитрия Новикова

Соответственно, получаем следующую картину: чтобы было нужное количество станций на определенном расстоянии друг от друга не только в городах, но и за их пределами, должны быть компании, которые эту инфраструктуру будут содержать. Они на это пойдут только при условии рентабельности этого обслуживания. Если мы имеем большие расстояния, холодный климат и маленькое количество пользователей электрокаров, стоимость обслуживания инфраструктуры высокая. Для окупаемости тарифы на использование электротранспорта также будут высокими, что еще сильнее ограничивает круг пользователей электротранспорта. Как итог – на сегодня компаниям невыгодно развивать и поддерживать большое количество подстанций для зарядки электрокаров даже в Новосибирске.

Да, компании-производители утверждают, что электромобили являются «зелеными», и тогда вложения в инфраструктуру будут рассматриваться не как инвестиции, а как «плата за чистый воздух». Но специалисты, которые глубже погружаются в эту тему и учитывают экологический эффект не только от эксплуатации электромобиля в городе, но и необходимую для его создания и обслуживания инфраструктуру, подвергают экологичность сомнению. Электрокары ездят на аккумуляторах, в основе которых крайне ценные элементы: литий, марганец, кобальт, неодим и т.п. В России их производство пока представлено в очень ограниченном объеме, да и он уже давно распределен на более важные направления. Если немного упрощать, то, чтобы сделать аккумулятор, необходимо найти и освоить новое месторождение, добыть руду, обогатить, выплавить металлы, обработать до пригодного для производства вида, затем обработанные металлы доставить до завода, где будет собираться конечный продукт.

Опустим в этом случае момент с дороговизной создания и обслуживания подобной «ресурснонеобходимой» инфраструктуры и сосредоточимся только на экологии. Тогда увидим, что обработка металлов не всегда осуществляется «чисто»: и сами технологии могут не быть экологичными, и образующиеся отходы необходимо правильно утилизировать, чтобы не причинить вред природе. Конечно, в Новосибирске таких новых заводов, вероятно, не будет, они где-то там, далеко, и для Новосибирска производство аккумуляторов окажется экологичным. Но по факту загрязнение происходит, просто где-нибудь в Норильске, Железногорске или Тайшете.  То есть, чтобы сделать «чистый» аккумулятор, нужно где-то загадить природу.  Загрязнение просто переносится в другие, возможно, менее населенные регионы.

Электрозаправка

Почему электрокары — это технологический тупик и надувательство? Авторская колонка Петра Хомякова

Чтобы аккумуляторы работали, нужно электричество. Для его выработки нужна либо ГРЭС,  ГЭС,  АЭС  или альтернативные источники энергии. На сегодня для получения энергии мы сжигаем в основном газ и уголь, что гарантирует выбросы CO2. Это не экологично. ТВЭЛы, как сырье для АЭС, также надо где-то производить (а перед этим добыть уран), а это уже требует особых условий по безопасности. Опять: экологичность одного региона достигается за счет «антиэкологичности» другого.

Может ли наука помочь оптимизировать развитие электротранспорта в городе, создать необходимые технологии? Да, может. Есть средство для изучения комплексных проблем народного хозяйства – межотраслевой баланс. На сегодня мы занимаемся этим на агрегированном уровне, то есть берем во внимание всего 50 видов продуктов (а их – миллионы) и 20 регионов. Чтобы межотраслевой баланс учитывал весь объем данных, необходимы подходящие математические модели, кои еще не разработаны, нужны качественно новые вычислительные мощности, а также специалисты с междисциплинарными знаниями и компетенциями. И, конечно, необходимо решать вопрос с восполнением недостатка данных для вычислений, который я упоминал ранее. Для этого необходимо наладить так называемую мобилизационную экономику – найти инструменты влияния на компании, в чьих руках и содержится важная для расчетов информация. Если это развивать, наука сможет помочь в вопросе оценки народнохозяйственной (межрегиональной и межотраслевой) эффективности интегрирования электрокаров в транспортную систему страны.

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