В Томской области в январе этого года зафиксирован рост потребительских цен в размере 0,5%. Информацию об этом сообщает Томскстат.

Согласно приведенным данным, цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,8%. Наибольший прирост установлен у репчатого лука (45,6%), свежих помидоров (37,3%), свежих огурцов (29,8%), а также винограда (25,8%). При этом также наблюдается снижение стоимости у растворимого кофе (12,9%), кетчупа (8%), гороха и фасоли (6,7%).

У непродовольственных товаров замечен незначительный прирост в размере 0,2%. Больше всего подорожали аскорбиновая кислота (12,7%), смартфоны (12,6%), обручальные золотые кольца (7,4%).

Ранее о причинах роста цен у региональных ритейлеров в интервью «Континенту Сибирь» рассказывал директор розничной сети ГК «Лама» (развивает магазины под брендами SPAR, «Хороший Выбор», «Первоцен» в Томской и Новосибирской областях) Владимир Емельяненко. «В марте 2022 года мне звонил один из производителей и предлагал принять повышение цен сразу на 50%. Я ответил, что это неприемлемо для нас, и мы можем поднять лишь на 3%. В ответ производитель согласился на эту цифру. Спекуляции не нужны ни нам как ритейлу, ни конечным покупателям. Представьте, если бы не было ритейлеров, способных пресечь на корню такие запросы? В таком случае цены в магазинах взлетели бы на 50%, и была бы неконтролируемая инфляция», — отмечал Владимир Емельяненко.

Напомним, что официальный уровень инфляции по Новосибирской области в 2022 году составил 10,4%. Такие данные приводит Сибирское главное управление Банка России.