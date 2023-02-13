Росстат: 9 из 15 городов с самым грязным воздухом находится в СФО

Официальная служба статистики назвала города с самым высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 9 из 15 городов находится в Сибири.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала 15 российских городов, где оказался самый загрязненный воздух в 2022 году. Данные приведены в докладе о социально-экономическом положении РФ за прошлый год.

Так, большая часть городов заходится за Уралом. Причем 9 из 15 городов находится в Сибирском федеральном округе.

1. Вихоревка (Иркутская область)

2. Новокузнецк (Кузбасс)

3. Чита (Забайкалье)

4. Тулун (Иркутская область)

5. Кемерово (Кузбасс)

6. Свирск (Иркутская область)

7. Красноярск (Красноярский край)

8. Улан-Удэ (Бурятия)

9. Южный Урал (Оренбургская область)

10. Зима (Иркутская область)

11. Красный Коммунар (Оренбургская область)

12. Селенгинск (Бурятия)

13. Братск (Иркутская область)

14. Сорочинск (Оренбургская область)

15. Черемхово (Иркутская область)

Среди загрязняющих воздух веществ лидирует бензапирен, который токсичен, канцерогенен и относится к первому классу опасности. Вещество образуется при сгорании, в основном твердых и жидких углеводородов. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) еще в 2021 году уточняла, что 80% электро- и теплостанций на востоке России работает на угле, то есть выделяют бензапирен.

Напомним, что ранее в топ-5 самых загрязненных городов России по версии КБ «Стрелка» попали Новосибирск и Бердск, между ними расположился Норильск. При этом мэрия Новосибирска усомнилась в корректности сбора данных и оценке вреда загрязняющих веществ.