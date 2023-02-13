Проект УК «Кузбассразрезуголь» признан лучшим в рамках областного конкурса «Дни технологий». Проект разработан начальником отдела эксплуатации и анализа работы технологического транспорта Эдуардом Бондаревым.

Работник АО «УК «Кузбассразрезуголь» одержал победу в 4-м областном конкурсе «Дни технологий». Организатором конкурса выступает угольная компания при поддержке Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса.

«Наша Компания всегда поддерживает прогресс. Поэтому «Дни технологий» — очень важный для нас проект. Он дает возможность молодым специалистам Кузбасса представить научному и профессиональному сообществу свои разработки и получить поддержку в развитии и реализации их идей, в том числе со стороны нашей Компании»,- комментирует заместитель генерального директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по развитию Сергей Бабенко.

В этом году на форуме были представлены 14 научно-технических проекта. В международный экспертный совет вошли преподаватели Кузбасского государственного технического университета, а также почетный гость из Республики Беларусь, кандидат технических наук Александр Успенский.

Эдуард Бондарев выиграл с проектом: «Разработка системы подготовки по рабочей профессии «Машинист путеукладочного крана». Также призерами «Дней технологий» стали представители АО «СУЭК-Кузбасс» и ПАО «Кокс».