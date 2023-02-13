В Новосибирской области развернута работа по обеспечению безопасности в работе систем газоснабжения жилых домов. Губернатор Андрей Травников по время оперативного совещания в правительстве региона 13 февраля подчеркнул, что мероприятия по предотвращению трагедий, подобных произошедшей на прошлой неделе на улице Линейной, нельзя проводить формально. Необходимо анализировать реальные риски и в ближайшие дни реализовать все необходимые мероприятия.

Глава регионального министерства ЖКХ Денис Архипов предупредил новосибирцев о том, что жилые дома в городе обслуживают два основных оператора: «Новосибирскоблгаз» и «Газпром Межрегионгаз». Соответственно, обходы проводят только их специалисты. «Организации уже проводят диагностические работы, как внешние, по подводам, так и внутренние, по стоякам, – прокомментировал министр. – Работы уже ведутся, прямо сейчас выявлен ряд дефектов. В таких случаях дом отключается, проводятся работы, затем идет опрессовка, заполнение, после чего подача газа возобновляется».

По словам Дениса Архипова, специалисты министерства уже разрабатывают план долгосрочных мероприятий, среди которых есть и предложения по переводу домов со сжиженного на природный газ. Есть также предложение по установке сигнализаторов утечки газа, о чем участникам совещания напомнил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его мнению, необходима и профилактическая работа с жителями газифицированных домов, которая позволит исключить риск доступа к газовому оборудования частных организаций.

Всего в Новосибирске насчитывается 322 многоквартирных жилых дома, подключенных по такой же схеме, что и дом на Линейной – это число назвал Анатолий Локоть. И он же предупредил новосибирцев о том, чтобы не открывали двери представителям сторонних «газовых» компаний, которые сейчас могут активизироваться. «Хочу предупредить, что представители «Облгаза» и «Газпрома» проводят обходы совместно с представителями районных администраций, управляющих компаний, либо старших по дому, которых мы уже проинструктировали» – подчеркнул мэр.

Денис Архипов уточнил, что в первую очередь специалисты газовых организаций проводили работу в домах по спискам, которые были выявлены у задержанных по делу о взрыве дома на Линейной.