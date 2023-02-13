В Новосибирске в 2022 году было введено в эксплуатацию 1 млн 231 тыс. 614 кв. метров жилья. В период с 2012 по 2022 годы в эксплуатацию ввели 125 проблемных домов. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

В 2022 году больше всего квадратных метров жилья возведено в Ленинском (284 тыс.124 кв. метров) и Октябрьском (203 тыс. 424 кв. метров) районах. Приоритетные задачи в этом году департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска обозначил в следующих направлениях: помощь гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, сохранение объемов застройки на уровне не менее 1 млн кв. метров, а также продолжить расселение горожан из аварийного жилья.

«Однако здесь есть свои сложности – это строительство и ввод в эксплуатацию социальных объектов, в частности образовательных учреждений. В районах города обстановка складывается по-разному, но в целом проблема со школами стоит остро. Уже в 2023 году запланировано масштабное строительство школ», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Также в прошлом году департамент приступил к программе по переселению граждан из аварийного жилья, итогом которой должно стать расселение боле 2 тысяч человек из 748 жилых помещений. На выполнение этих целей были куплены 334 помещения в строящихся домах. На момент 1 января 2023 года в Новосибирске 463 дома признаны аварийными и подлежат сносу.

Для ввода в эксплуатацию проблемных объектов выделено субсидий на сумму 79 млн рублей. По вопросам долгостроев с 2012 года решены проблемы более 14 тысяч человек, на реализацию помощи в этой области было направлено около 6,5 млрд рублей.

Напомним, что в 2023 году Новосибирская область получит 230 млн рублей из федерального бюджета на реализацию 3 проектов благоустройства.