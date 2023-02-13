В Красноярском крае главу Емельяновского района Наталью Ганину приговорили к 4 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.



Согласно данным следствия, в конце 2019 года обвиняемая подписала акт приемки образовательного центра в поселке Зеледеево, который включал школу и детский сад. При этом здание было сдано без системы централизованного водоотведения и средств пожаротушения, также были нарушены требования при устройстве гидроизоляции. В общей сложности на возведение школы было потрачено 135 млн рублей.

Чиновница подписала все необходимые документы без проведения технической экспертизы и положительного заключения приемочной комиссии. Через некоторое время после введения объекта в эксплуатацию здание быстро пришло в непригодность, в связи с чем учебный процесс был приостановлен, детей перевели на дистанционное обучение.

По итогу расследования стало известно, что реальная стоимость здания не превышала 55 млн рублей. Вместе с этим эксперты установили большое количество нарушений.

Во время судебного заседания Ганина отказалась признавать свою вину. Подсудимой запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение 2 лет.

Подрядчиком в строительстве муниципального объекта выступило ООО «КрасСтройКомплекс». В настоящее время уголовное дело против подрядчика находится на производстве суда.

Ранее мы писали, что родители школы № 76 в Октябрьском районе Новосибирска вышли на митинг. Они требовали, чтобы мэрия города ускорила строительство новых школ в микрорайоне.