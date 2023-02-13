В Новосибирске мэрия дала разрешение на строительство 23-этажного дома в Дзержинском районе возле парка «Каменка». Соответствующий документ опубликован на муниципальном портале.

Строительством дома займется ООО «Специализированный застройщик «ЗАО СМС Развитие». По данным Rusprofile, его собственниками являются директор Сергей Болотников (70%) и руководитель новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов (30%).

Здание возведут на участке площадью более 20 тысяч кв метров, площадь застройки составит 1,6 тысячи кв метров.

Планируется, что в доме будет 471 квартира, в том числе 39 трехкомнатных, 106 двухкомнатные и 150 однокомнатных. Также подрядчик намерен построить подземную парковку на 106 машин.

Многоквартирный дом войдет в первый этап строительства ЖК «На Королева». Новый ЖК строится в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП). Сдача комплекса намечена на 2028 год.

Напомним, что в новосибирске в 2023 году планируют построить 14 новых школ. Для области это станет рекордным количеством.