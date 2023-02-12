В настоящее время продолжаются работы аварийных служб в доме на Линейной, где произошел хлопок газа. Как сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), существует угроза обрушения уцелевшей части здания.

«При разборе завалов некоторые плиты уцелевших первого и второго подъездов, начали расходиться, и существует вероятность их обрушения», — отметили в МАСС Новосибирска.

По информации спасателей работы проходят с учетом всех мер безопасности. Решение о намеренном обрушении здания во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций пока не принято.

Напомним, что 9 февраля на улице Линейная 39 произошел взрыв газа, который унес жизни 13 человек. Подозреваемых в произошедшем заключили под стражу, на данный момент обвиняемые находятся в СИЗО.