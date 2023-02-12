В Новосибирске стартовал конкурс на строительство школы на улице Тургенева. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Новое учебное заведение построят на месте лицея №185 по улице Тургенева 84. На проведение работ выделят более 400 млн рублей, финансирование осуществляется за счет средств бюджета Новосибирска, в том числе субсидии из областного бюджета.

Напомним, что строительство школы началось весной 2022 года, тогда власти потратили 1 млрд рублей. За эту сумму подрядчик снес старое здание лицея, а также начал возведение фундамента для новой постройки. На данный момент готовность объекта оценивается в 31%.

Согласно новому контракту, подрядчик обязан выполнить пусконаладочные работы, внутреннюю отделку, установку охранной сигнализации, сетей связи и системы видеонаблюдения. Дата завершения работ намечена на 8 декабря 2023 года.

Напомним, что новосибирское ООО ПСК «АрмаКом» обвиняется в похищении более 7 млн рублей при строительстве школы №219 в «Родниках». Финальная стоимость школы составила более 1,11 млрд рублей.