Мэрия города Новосибирска выдала новое разрешение на строительство дороги возле ледовой арены на левому берегу. Соответствующий документ появился на муниципальном портале.

Разрешение будет действительно до 30 декабря 2023 года. Срок действия предыдущего документа закончился 4 февраля 2022 года.

Застройщиком при строительстве новой автомобильной дороги от улицы Немировича-Данченко до нового ЛДС выступит ГКУ Новосибирской области «Арена». Все проектные решения будет осуществлять МП «МЕТРО МиР».

Напомним, что 21 февраля пройдет первый матч на арене нового ледового дворца спорта в Новосибирске. Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков рассказал, кто примет участие в игре.