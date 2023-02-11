Стало известно о втором претенденте на пост мэра Бердска

Документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Бердска подал второй кандидат – Роман Бурдин. В бердских СМИ его называют одним из основных претендентов на пост градоначальника.

О своем желании побороться за кресло мэра Бердска заявил заместитель министра региональной политики Новосибирской области — начальник управления по работе с территориями, член «Единой России» Роман Бурдин. 10 февраля он подал документы в конкурсную комиссию. Эту информацию «Континенту Сибирь» подтвердил член комиссии от Совета депутатов Бердска, председатель горсовета Владимир Голубев.

В 2018-2019 году Роман Бурдин принимал участие в конкурсе «Лидеры России» и стал его финалистом. На странице конкурса в «ВКонтакте» Роман Бурдин, комментируя свое участие в нем, отмечал, что ему интересна госслужба и он «хотел бы заниматься стратегией пространственного развития региона».

До Бурдина документы на пост мэра Бердска 6 февраля в конкурсную комиссию подал военный пенсионер, участник СВО Александр Трушакин.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 23 декабря 2022 года утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Бердска. Ее председателем избран первый заместитель губернатора Юрий Петухов. Прием документов от кандидатов на пост главы администрации Бердска продлится до 17 февраля. Далее претендентов ждет письменный экзамен на знание законодательства и собеседование с членами конкурсной комиссии. Затем защита своих личных программ развития Бердска перед горсоветом депутатов. Новый глава Бердска будет избран тайным голосованием 21 марта 2023 года.

Напомним, кресло мэра Бердска освободилось после того, как предыдущий глава города Евгений Шестернин добровольно сложил полномочия в сентябре 2022 года и был назначен министром природных ресурсов и экологии Новосибирской области.