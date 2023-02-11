В Новосибирске родители учеников школы № 76 вышли на митинг

Родители школы № 76 в Октябрьском районе по улице Большевистской, 32 вышли на митинг. Они требуют от мэрии Новосибирска ускорить строительство новых школ в микрорайоне.

Сегодня, 11 февраля, прошел митинг родителей учеников школы № 76. Здание школы, построенное в 1937 году, в настоящее время не выдерживает нормативов по количеству учащихся. Школа переполнена в 2.5 раза. Как рассказала «Континенту Сибирь» председатель родительского комитета одного из классов школы № 76 Татьяна Бледных, мэрия обещает новую школу в микрорайоне на протяжении долгих лет. Тем временем, в микрорайоне появились новые жилые комплексы «Маяк», «Марсель», «Европейский берег», «Расцветай на Обской». Последний вообще построен впритык к школе. О необходимости строительства новых школ жители микрорайона настаивают с 1998 года. «Мы пишем во все инстанции и получаем лишь отписки. Митинг – это еще одна возмоджность обратить внимание городских властей на проблемы микрорайона», – подчеркнула председатель родительского комитета школы № 76.

«Ученики вынуждены на переменах находиться в классах, чтобы не создавать толкучки в коридорах. У детей нет нормальной столовой, гардероба и спортзала. Директора школы судят и штрафуют за несоблюдение санитарных норм. Несколько десятков детей, проживающих рядом со школой, стоят в листе ожидания, так как район обрастает высотками», – сообщила Татьяна Бледных. По ее словам, мэрия обещает строительство школ, но сроки постоянно сдвигаются.

Напомним, для детей этого микрорайона в 2022 году построена школа на Заровного («Европейский берег»). Но в эксплуатацию ее планируют ввести только в этом году. К сожалению, по мнению Татьяны Бледных, новая школа на 850 мест проблемы не решит. «Мы составили списки, и только 300 детей перейдут в новое образовательное учреждение. Школа № 76 все равно будет переполнена», – отметила председатель родительского комитета.

«Континент Сибирь» сделал запрос в мэрию Новосибирска. Ответ городских властей будет опубликован в ближайшие дни.