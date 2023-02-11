Топ-3 самых высоких домов Новосибирска, сданных в 2022 году

В мэрии Новосибирска назвали ТОП-3 самых высоких жилых комплексов, которые ввели в эксплуатацию в 2022 году.

Самым высоким жилым комплексом, который сдали в 2022 году, стал ЖК RICHMOND Residence (ООО «Дом-Строй Сибирь»). Высота 25-этажного здания по улице Кирова, 50 – 91,5 метров. На втором месте – дом в ЖК «Академия» (ООО «ЖК АКАДЕМИЯ»). 24-этажное здание на улице Шевченко достигает 84,5 м в высоту. Третье место – у 26-этажного дома в ЖК «Весенний» (ООО МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик») на улице Заречной. Его высота – 83,1 м.

Всего в 2022 году в Новосибирске было введено в эксплуатацию 1093 дома (1 231 614 кв. м или 20 199 квартир). 45% из них приходится на дома от 18 до 25 этажей. По конструктиву: 70% – каркасные дома (монолитные (63%), сборно-монолитные (4%) и 1% сборные), 26% – панельные дома и 4% – кирпичные. Большинство домов было построено в Ленинском, Октябрьском и Кировском районах.

Самая высокая скорость строительства была зафиксирована в прошлом году при возведении ЖК «Семейный квартал» (ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик») по улице Бронной. 17-этажный панельный дом на 201 квартиру строили со скоростью 48 кв. м в сутки.

Напомним, ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал» проектируют 60-этажный небоскрёб, который планируют построить в Новосибирске рядом со станцией метро «Октябрьская». Его высота будет достигать 180 метров. Долгое время самым высоким зданием в Новосибирске был ЖК «Кварсис» на улице Семьи Шамшиных. Его высота – 102 метра.