Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Новосибирске

Соболезнования близким погибших при взрыве газа в Новосибирске выразил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Патриарх выразил соболезнования также в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и митрополита Новосибирского и Бердского Никодима.

«Со скорбью воспринял печальную весть о взрыве бытового газа в жилом доме в Новосибирске, в результате чего погибли и получили ранения люди, среди которых, к сожалению, были и дети. Примите мои глубокие и искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией», — цитирует патриарха Кирилла сайт Московского Патриархата 10 февраля.

В Московском Патриархате также отметили, что под патронажем митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в Новосибирске проходит сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Первая партия, куда вошли продукты, медикаменты и одежда, уже передана нуждающимся. Новосибирские священнослужители также проводят с пострадавшими беседы.

Напомним, что взрыв бытового газа произошёл в Новосибирске в доме по улице Линейной, 39 утром 9 февраля. В результате происшествия погибли 13 человек. По подозрению в причастности к ЧП задержаны и арестованы два человека.