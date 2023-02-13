Сибирские депутаты в диалоге с «антипрививочниками» и «ястребами»

О поступках и словах представителей Сибирского федерального округа в Думе за прошедшую неделю — читайте в очередной сводке «Континента Сибирь».
- Официально пропустили два дня пленарных заседаний на минувшей неделе члены фракции «Единая Россия» Дмитрий Савельев (Новосибирская область), Сергей Сокол (Хакасия), Владимир Шаманов (Республика Алтай, Алтайский край) и Артур Чилингаров (Тыва, Хакасия, Красноярский край).
- Продолжается заочная перепалка генерала Виктора Соболева (КПРФ, Омская область) с «ястребами» СВО. Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил позицию депутата о недопустимости мировой войны с «позой страуса». «Тот самый генерал Соболев, который с тёплого места ратовал против бород в окопах, комментируя моё мнение о необходимости борьбы с сатанизмом на территории Польши и всей Европы, заявил об опасности начала Третьей мировой…. …Если кто-то ещё, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть войну, то пусть прямо сейчас заранее сдаётся полякам», — написал Кадыров в Telegram. Соболев счёл заявление «странным» и ещё раз объяснил, что применение ядерного оружия грозит «глобальной катастрофой не только для наших врагов, но и для нашей страны».
- Татьяна Соломатина («ЕР», Томская область) извинилась за свои слова о вариантах признания антипрививочников «экстремистскими организациями». «Делить людей по принципу, а уж тем более записывать кого-то в экстремисты, ни в коем случае нельзя и я никогда не стану этого делать. Хотела бы извиниться перед всеми, кого задели мои слова. …Мы обсуждали это подробно в ГД, и точка в дискуссии была поставлена… и уже давно — прививаться или нет — дело сугубо добровольное», — написала депутат.
Сибирский вес: какие позиции заняли в Госдуме депутаты от СФО
- Представители фракции «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» Геннадий Семигин (Хакасия, все регионы РФ), Николай Новичков (Томская область, Кузбасс), Александр Ремезков (Омская область) и Александр Аксёненко (Новосибирская область) внесли в ГД инициативу о закреплении на законодательном уровне отсрочки от мобилизации для многодетных отцов.
- Айдын Сарыглар («ЕР», Тыва) перешёл из престижнейшего бюджетного в комитет по охране здоровья. Сейчас в «бюджетной фракции» состоит шесть парламентариев, избранных от территорий Сибирского федерального округа. В начале созыва было восемь, вместе с Марией Прусаковой (КПРФ, Алтайский край), которая сейчас работает в аграрном комитете. За полтора года после выборов в ГД несколько человек поменяли депутатские группы. Среди них Александр Терентьев («СРПЗП», Алтайский край, Новосибирская область, Республика Тыва, Красноярский край): переместился из комитета по промышленности в комитет по безопасности и противодействию коррупции. Вячеслав Петров («ЕР», Томская область, Кузбасс) — из комитета по региональной политике и местному самоуправлению в комитет по информационной политике. Александр Максимов («ЕР», Кузбасс) — из комитета по промышленности в комитет по экономической политике.