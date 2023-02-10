В Междуреченске прошло торжественное открытие новой многопрофильной больницы, строительство которой заняло 30 лет. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Работы возобновили по поручению президента России Владимира Путина. До этого наблюдались сложности с финансированием объекта — оно прекращалось в 1991 и 2014 годах. В 2020 году был согласован новый проект, стоимость которого составила 2,7 млрд рублей. Деньги на реализацию долгостроя были выделены из федерального бюджета. Также около 400 млн рублей выделили на капитальный ремонт поликлиники и диагностического центра.

«Смело можем сообщить, что выполнили поручение президента России. Это больничный комплекс, где учтены все мелочи, важные при оказании медицинской помощи, в том числе и экстренной. Теперь и медицинским работникам, и пациентам будет удобно», — написал в своем телеграмм-канале губернатор.

Потенциал больницы рассчитан на 100 тысяч жителей Междуреченска, также медучреждение сможет оказывать необходимую медицинскую помощь 40 тысячам человек из Мыскова. Новый корпус больницы включает 235 медицинских работников: 75 врачей, 160 специалистов среднего и младшего медицинского персонала. Также в больнице действует стационар на 186 коек.

Ранее мы писали, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал ход завершения строительства операционно-реанимационного корпуса городской клинической больницы №34. Стройка объекта началась еще в 1990-хх годах.