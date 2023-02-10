Новосибирские наукограды вышли в топ самых востребованных по всей России для путешествий зимой. Такие данные предоставил сервис бронирования Tvil в своем исследовании, приручённом ко Дню российской науки.

Новосибирская область возглавила рейтинг с существенным отрывом, 48% всех бронирований пришлось на Академгородок, Кольцово и Краснообск. Также в топ-10 попал Алтайский край (город Бийск).

Топ-10 популярных наукоградов для зимних путешествий по версии Tvil: 1. Новосибирск, Новосибирская область (со стоимостью проживания 2830 руб. в сутки и средней продолжительностью пребывания ― 2 ночи).

2. Долгопрудный, Московская область (2635 руб./2 ночи).

3. Обнинск, Калужская область (2886 р./2 ночи).

4. Дзержинск, Нижегородская область (2515 р./2 ночи).

5. Королев, Московская область (2960 р./1 ночь).

6. Гатчина, Ленинградская область (3517 р./2 ночи).

7. Миасс, Челябинская область (4440 р./2 ночи).

8. Бийск, Алтайский край (2634 р./2 ночи).

9. Сосновый Бор, Ленинградская область (2623 р./2 ночи).

10. Черноголовка, Московская область (4864 р./2 ночи).

Напомним, что новосибирский застройщик VIRA (до ребрендинга — «Вира-Строй») вошел в финал общероссийского рейтинга работодателей от HeadHunter в категории «средние компании».