Депутаты Заксобрания организовали пункты помощи после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

Законодательное собрание Новосибирской области окажет помощь пострадавшим при обрушении дома на улице Линейной в результате взрыва газа. Напомним, что 10 февраля в Новосибирской области был объявлен днем траура.

«Страшная трагедия оборвала жизни людей, принесла горе в семьи… Мы желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал, находится в больнице. С 9 февраля в Законодательном собрании идет сбор средств, гуманитарной помощи для передачи пострадавшим. Люди должны знать и чувствовать – с первой минуты с ними рядом и специальные оперативные службы, и все мы, каждый из нас. Сил, терпения и веры всем, кто потерял близких. Светлая память погибшим», — обратился к пострадавшим председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

С целью оказания поддержки семьям пострадавших депутаты организовали на своих округах сбор помощи для пострадавших. Все собранные средства помощи будут переданы в пункт сбора в региональном отделении партии «Единая Россия».

«Сегодня мы привезли абсолютно новые теплые вещи – куртки, одежду, продукты питания, воду, средства личной гигиены. Считаю, что это самое необходимое. Собрали все оперативно, быстро – за сутки», — отметила заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Заксобрания Новосибирской области Елена Спасских.

Напомним, что трагедия, произошедшая в Новосибирске унесла жизни 13 человек. Всего пострадало 22 человека.