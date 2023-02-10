Ещё один сибирский губернатор инициировал проверки безопасности после взрыва газа в Новосибирске

Глава республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования новосибирцам в связи с трагическим инцидентом на улице Линейной, где в результате взрыва бытового газа 9 февраля погибло более десяти человек. Глава региона также потребовал усилить меры безопасности в жилых домах республики Алтай.

Поддержку близким погибших при взрыве газа и последующем обрушении дома в Новосибирске Олег Хорохордин выразил в своём Telegram-канале 10 февраля.

«Приношу искренние соболезнования губернатору Андрею Александровичу Травникову, родным и близким погибших. От имени жителей республики Алтай желаю сил и скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии», — говорится в сообщении главы региона.

Олег Хорохордин также попросил представителей газовых служб, управляющих компаний и ТСЖ региона усилить меры безопасности в многоквартирных домах. В частности, — по части контроля над соблюдением сроков проверки оборудования и оперативного реагирования на сигналы от жильцов.

«Поручаю комитету по контролю республики Алтай уделить этим вопросам особое внимание, проинспектировать соблюдение графиков необходимых проверок газового оборудования, усилить информационно-разъяснительную работу среди жителей как многоквартирных, так и частных домов», — написал Олег Хорохордин в Telegram.

Напомним, что ранее в связи с трагедией в Новосибирске на безопасность в жилых домах региона обратил внимание губернатор Омской области Александр Бурков.

Взрыв бытового газа в Новосибирске по улице Линейной, 39 произошёл около восьми часов утра 9 февраля. По последним данным, в результате ЧП погибло 13 человек. Кроме того, семеро пострадавших находятся в стационарах, двое из них в тяжёлом состоянии.

10 февраля в Новосибирской области объявлено Днём траура.

Накануне в связи с произошедшим в Омской области были задержаны 45-летняя женщина и 25-летний мужчина.