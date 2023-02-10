В день 100-летнего юбилея гражданской авиации России в Новосибирске после реконструкции открылся новый терминал аэропорта Толмачёво. Участие в его финансирование также принял Сбербанк.

Инвестиционный проект «Реконструкция аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий» профинансировали Сбер и ВЭБ.РФ в формате Фабрики проектного финансирования. Суммарный объём синдицированного кредита составил 13,9 млрд рублей, из них 10,9 млрд выделил Сбер.

«Сбер является постоянным активным участником и партнером в реализации масштабных инфраструктурных проектов страны. Мы обеспечили основной объём финансирования реконструкции нового терминала аэропорта в Толмачево, что позволило в самые сжатые сроки снова запустить крупнейший за Уралом авиахаб. И я уверен, что новый терминал станет одним из мощных драйверов для дальнейшего успешного экономического развития региона», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Как ранее писал «Континент Сибирь», общая площадь терминала — 58,3 тыс. кв.м, он оборудован 6 телескопическими трапами, 54 стойками регистрации. Пиковая часовая пропускная способность нового терминала — 1844 пассажира, он рассчитан на объём пассажирских перевозок более 7,7 млн пассажиров в год.

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