В Новосибирской области умер ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны, уроженец Новосибирской области Кирилл Храмцов умер на 101-м году жизни. Об этом сообщает группа социальной сети «ВКонтакте» «Новосибирск скорбит».

Как уточнили в паблике 10 февраля, ветеран войны ушёл из жизни накануне в Бердске.

По данным, опубликованным в группе, в годы Великой Отечественной войны Кирилл Храмцов командовал штрафной ротой и удостоился орденов Боевого Красного Знамени, Отечественной войны первой степени и Красной Звезды, а также двух медалей «За боевые заслуги».

По данным государственной информационной системы «Память народа», Кирилл Храмцов родился 22 июня 1922 года в селе Маюрово Сузунского района Новосибирской области, на фронт отправился в 1940 году из Искитимского района региона. Окончил военную службу в 1972 году. Получил звание подполковника.

Напомним, что в конце августа 2021 года на 91-м году жизни умерла бывший председатель общественной организации «Союз женщин Новосибирской области» Нинель Волкова.