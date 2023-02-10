Правительство РФ выделит 638 млн рублей на развитие событийного туризма в 36 регионах России. Соответствующее постановление было размещено на сайте камбина 9 февраля.

Среди регионов, которые получат средства, также упоминаются пять регионов из Сибири. Среди них: Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская и Томская области.

В общей сложности эти регионы получат 88,7 млн рублей. Большая часть суммы приходится на Иркутскую область — 37 млн рублей. На втором месте Томская области 21,9 млн рублей, немного меньше получит Кемеровская область 20,3 млн рублей. Новосибирская область в свою очередь получит 5,8 млн рублей, Алтайский край почти 3,4 млн рублей.

По данным федерального правительства, субсидии получат регионы, чьи проекты прошли конкурсный отбор.

Напомним, что концепция части проектов «Обских парков» в Новосибирской области будет готова к лету 2023 года. Суммарный объем вложений приближается к 11 млрд рублей.