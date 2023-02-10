В новосибирском аэропорту Толмачево пояснили режим работы нового терминала

В пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево рассказали о режиме работы нового терминала — сектора С. В компании уточнили, что перевод обслуживания пассажиров из сектора А в сектор С будет производиться поэтапно с 10 февраля 2023 года по 28 февраля 2023 года.

«Поэтапный перевод рейсов в новый аэровокзал обусловлен необходимостью проверки технологических и производственных систем терминала в условиях большого пассажиропотока с высокой долей трансферных пассажиров и багажа», — говорится в сообщении пресс-службы.

С учетом большого трансферного пассажиропотока рейсы авиакомпании S7 Airlines планируется перевести в новый терминал с 28 февраля.

«С 12.00 часов 10.02.2023 все прибывающие рейсы на внутренних воздушных линиях кроме рейсов S7 Airlines будут обслуживаться через Сектор С. Обращаем Ваше внимание, что вылет рейсов внутренних воздушных линий будет по-прежнему осуществляться из действующего Сектора А. С третьей декады февраля все прибывающие и вылетающие рейсы на внутренних воздушных линиях за исключением рейсов S7 Airlines будут обслуживаться через Сектор С. Дата и время начала обслуживания будут сообщены дополнительно», — сообщили в компании.

Пресс-секретарь компании уточнила «Континенту Сибирь», что работа будет проводиться в таком режиме, о каком заявлялось.

Напомним, что 9 февраля состоялось торжественное открытие нового терминала аэропорта. В открытии по видеосвязи принимал участие президент РФ Владимир Путин.