В новосибирском аэропорту Толмачево пояснили режим работы нового терминала

Алёна Золотова
 
В новосибирском аэропорту Толмачево пояснили режим работы нового терминала
Фото Михаила Перикова

В пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево рассказали о режиме работы нового терминала — сектора С. В компании уточнили, что перевод обслуживания пассажиров из сектора А в сектор С будет производиться поэтапно с 10 февраля 2023 года по 28 февраля 2023 года. 

«Поэтапный перевод рейсов в новый аэровокзал обусловлен необходимостью проверки технологических и производственных систем терминала в условиях большого пассажиропотока с высокой долей трансферных пассажиров и багажа», — говорится в сообщении пресс-службы. 

С учетом большого трансферного пассажиропотока рейсы авиакомпании S7 Airlines планируется перевести в новый терминал с 28 февраля. 

В новосибирском аэропорту Толмачево пояснили режим работы нового терминала
Изображение пресс-службы Толмачево

«С 12.00 часов 10.02.2023 все прибывающие рейсы на внутренних воздушных линиях кроме рейсов S7 Airlines будут обслуживаться через Сектор С. Обращаем Ваше внимание, что вылет рейсов внутренних воздушных линий будет по-прежнему осуществляться из действующего Сектора А. С третьей декады февраля все прибывающие и вылетающие рейсы на внутренних воздушных линиях за исключением рейсов S7 Airlines будут обслуживаться через Сектор С. Дата и время начала обслуживания будут сообщены дополнительно», — сообщили в компании.

Пресс-секретарь компании уточнила «Континенту Сибирь», что работа будет проводиться в таком режиме, о каком заявлялось.

Напомним, что 9 февраля состоялось торжественное открытие нового терминала аэропорта. В открытии по видеосвязи принимал участие президент РФ Владимир Путин.

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