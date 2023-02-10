Новосибирская область заняла второе место по России в применении минеральных удобрений

Новосибирская области заняла второе место среди регионов России по объемам применения минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

В 2022 году показатели приобретения удобрений превысили плановые значения на 21%. В общей сложности аграрии внесли на поля 184 тысячи тонн различных веществ, что стало рекордной отметкой для региона. В сравнении с 2021 годом этот объем увеличился в 1,4 раза.

«На 2023 год в планах сельхозпроизводителей области – закупить не менее 200 тысяч тонн современных и эффективных минеральных удобрений для повышения урожайности выращиваемых сельхозкультур. В настоящий момент приобретено уже 52 тысячи тонн», — рассказал заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Его комментарии приводит пресс-служба.



Также в области существуют меры поддержки аграриев. В рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» из бюджета региона возмещают до 50% затрат на приобретение минеральных удобрений.

Напомним, что Новосибирская область планирует развивать технологии в аграрном секторе, сотрудничать со странами Юго-Восточной Азии и продолжать применять меры господдержки, действующие в регионе.