Ещё двух погибших нашли под завалами после взрыва газа в Новосибирске

Из-под завалов разрушенного в результате взрыва газа жилого дома по улице Линейной в Новосибирске извлекли тела ещё двух женщин. Об этом сообщили в минздраве региона.

Как сообщили в ведомстве, одной из погибших было 80 лет.

Число погибших в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме по улице Линейной, 39/1 в Новосибирске на данный момент составляет семь человек.

В минздраве региона добавили, что в больницах продолжают лечиться девять пострадавших, состояние двоих из них по-прежнему тяжёлое.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате ЧП, в их числе оказался двухлетний ребёнок.

Напомним, взрыв в жилом доме произошёл 9 февраля около восьми часов утра. В первые часы после ЧП стало известно о двух погибших и 11 пострадавших.

Жильцов дома расселяют, они временно размещены в школе №85. Гуманитарную помощь пострадавшим принимают в пристройке дома по улице Дуси Ковальчук, 16.

Известно, что дом, в котором произошёл взрыв, проверяли на предмет безопасности осенью. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, восстанавливать разрушенное здание не будут.