Новосибирский застройщик VIRA (до ребрендинга — «Вира-Строй») вошел в финал общероссийского рейтинга работодателей от HeadHunter в категории «средние компании». Также предприятию удалось занять первое место среди работодателей сферы строительства и недвижимости Новосибирской области.

Рейтинг работодателей от HeadHunter можно считать самым масштабным рейтингом в сфере HR в России. Ранжирование компаний проходит по трем критериям: уровень развития HR-процессов, внутренняя оценка eNPS (готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя) и внешняя оценка (мнение кандидатов, ищущих работу). Далее три независимые оценки суммируются и определяют итоговое место компании в совокупном рейтинге.

В компании VIRA позитивно оценили итоги очередного рейтинга HeadHunter. «Ценности компании VIRA строятся вокруг наших сотрудников, их семей и их потребностей. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы создать комфортные условия в работе наших людей, чтобы у них была гармония в семье, и, конечно же, обеспечивался рост благосостояния»‎, – рассказал HR-директор VIRA Сергей Панарин. Его комментарий приводит пресс-служба застройщика.



В компании также добавили, что предоставляют полностью официальное трудоустройство, дополнительные социальные гарантии (ДМС, семейный активности и прочее). Также застройщик дает возможности карьерного роста для сотрудников, у девелопера есть корпоративные программы для разного уровня сотрудников.

Напомним, что в топ-100 лучших работодателей России вошли также 4 новосибирских ИТ-компании.