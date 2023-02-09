В компании «Рублефф Технолоджи» – резиденте Фонда Сколково и Академпарка – придумали особое устройство по поиску микронаушников. Разработка вызвала большой интерес как у вузов, так и со стороны бизнеса

«Главный разработчик – выпускник медицинского вуза – видел, как часто студенты списывают на экзамене с помощью микронаушников, и что преподаватели ничего не могут с этим сделать. Но ведь это будущие врачи. Решили исследовать проблему — оказалось, что списывают везде, где проходит оценка знаний. И со стороны преподавателей есть запрос на способ решения этой проблемы», – рассказала «Континенту Сибирь» проектный менеджер «Рублефф Технолоджи» Ангелина Шмидт.

В итоге сотрудники компании создали устройство, которое улавливает сигнал микронаушника и усиливает его. Преподаватель с прибором подходит к студенту, и в этом случае вся аудитория слышит, что тому диктуют. Также устройство записывает полученный материал для доказательной базы.

Прибор уже испытали в Новосибирском медуниверситете, и по словам разработчиков, количество списываний сократилось в разы. Что, естественно, повысило интерес со стороны других потенциальных заказчиков, которыми, кстати, могут быть не только учебные заведения. «Списывать умеют все – микронаушники используют на разных экзаменах, в шахматном и киберспорте, в корпоративном обучении. И в бизнесе, там, где работодателю необходимо оценить знания своих сотрудников. Совсем недавно была оштрафована крупная аудиторская компания на $100 млн. за то, что ее сотрудники списывали. Так что круг наших потенциальных заказчиков достаточно широк», – отметила Ангелина Шмидт.

В настоящее время компания работает по индивидуальным заказам, учитывая пожелания заказчиков: сколько устройств, какие масштабы аудитории, какая нужна сервисная поддержка и обучение эксплуатации. Хотя, подчеркивают разработчики, в пользовании технология очень проста. И в перспективе хотят расширить производство, интегрируясь с онлайн-прокторингом (чтобы противодействовать использованию искусственного интеллекта при сдаче онлайн-экзаменов внутри вузов/компаний).

Напомним, что на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) будет создан Центр искусственного интеллекта. Об этом договорились представители минцифры Новосибирской области, Сибирского банка Сбербанка РФ и НГУ в январе 2023 года.