В отношении первого заместителя мэра Слюдянского района Иркутской области Юрия Азорина возбуждено второе уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Чиновника обвиняют в получении взятки и ее вымогательстве. Согласно данным следствия, в 2022 году Азорин потребовал 1,5 млн рублей от представителя подрядной организации, которая занималась капитальным ремонтом здания школ Слюдянского района. Взятка предназначалась за беспрепятственный прием выполненных работ по контрактам.

«В дальнейшем он лично получил часть взятки в размере 250 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Ранее в отношении задержанного было возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Чиновника подозревают в незаконной оплате 53 млн рублей за невыполненные работы по строительству школы. Подрядчиком по строительству этого объекта выступило ООО «Домострой профи», в отношении двух руководителей компании также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»), а также представителя иной строительной организации по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере»).

В настоящее время Азорин помещен по стражу. Одного из руководителей подрядной организации на сегодня поместили под домашний арест.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что сын красноярского губернатора Артем Усс попросил суд об экстрадиции в Россию в ходе заседания, прошедшего в итальянском Милане. Его обвиняют в уклонении от американских санкций и отмывании денег.