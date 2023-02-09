На проект продления Дзержинской линии новосибирского метро понадобится 450 млн рублей

На актуализацию Дзержинской ветки метро в Новосибирске понадобится около 450 млн рублей. Проект развития метрополитена мэрия Новосибириска предоставит к апрелю 2023 года.

Заместитель директора «МЕТРО МиР» Павел Нефедов на заседании рабочей группы по рассмотрению перспективных предложений по развитию метро в городе Новосибирске рассказал, что на актуализацию проектно-сметной документации (далее — ПСД) Дзержинской линии новосибирского метро потребуется около 450 млн рублей. Такую сумму назвали по предварительной оценке специалисты санкт-петербургского проектно-изыскательского института «Ленметрогипротранс».

«Сроки этого этапа с учетом геологических изысканий и конкурсных процедур – более года. Еще один необходимый этап к Дзержинской линии — достройка левого перегонного тоннеля протяженностью 500 метров. Сегодня уже готовится техническое задание на выполнение проектных работ, 50 млн рублей, необходимых на их оплату в бюджете Новосибирска имеются», — говорится в сообщении Заксобрания по итогам встречи.

В декабре 2022 года создана постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению перспективных предложений по развитию метро в городе Новосибирске. В составе рабочей группы под руководством депутата комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Владимира Анисимова вошли депутаты регионального парламента, представители министерства экономического развития и министерства транспорта области, руководители мэрии, депутатских комиссий Горсовета Новосибирска, руководство организаций, занимающихся строительством метро.

Председатель рабочей группы Владимир Анисимов рассказал, что депутаты планируют до апреля получить предложение по развитию линии от мэрии города, отвечающей за строительство метро.

«В бюджете города на это 75 млн рублей, в бюджете области – пока средств не заложено. Сейчас вопрос – сколько надо средств на 2023 год, чтобы начать проектирование. Требуется получение проектно-сметной документации по этапам строительства, по станциям, выход на экспертизу, что даст право получить разрешение на дальнейшее строительство объектов. А поскольку бюджет трехлетний, цифры надо получить не только по текущему году, но и на перспективу 2024-2025 годов. Практически все члены рабочей группы считают необходимым сформировать программу развития метрополитена», — сообщил Анисимов.

На данный момент, по словам депутата, необходимо получение федерального финансирования. Также пока до конца не определен вопрос с тем, чтобы передать полномочия по строительству метрополитена региону.

Напомним, что вопрос о продлении метро вновь актуализировался в 2018 году. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, федеральные власти не могут выделить финансирование на развитие метрополитена из-за проблем с ПСД. Однако мэр Анатолий Локоть уверяет, что одобрить внесение изменений в ПСД в Москве как раз таки не могут из-за отсутствия конкретного источника финансирования. «Континент Сибирь» разбирался в ситуации.