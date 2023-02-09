Клиенты Сибирского банка взяли на личные нужды более 225 млрд рублей

Александр Киселев
 
Сбербанк
Фото с сайта Сбербанка

Клиенты Сибирского отделения Сбербанка взяли на личные нужды в 2022 году более 225 млрд рублей. Более трети от всей суммы были взяты в четвертом квартале.

«Сегодня Сбер предлагает клиентам широкий ассортимент кредитных программ и финансовых решений. Одним из самых популярных продуктов остается потребительский кредит, он доступен почти каждому, а его цели – понятны и прозрачны. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, рассмотрение заявок происходит практически моментально: каждый клиент может приобрести все необходимое без отсрочек или сбора дополнительных документов», – рассказал председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев.

Наибольшей популярностью потребительские кредиты пользовались у красноярцев – жители края за год взяли у Сбербанк свыше 55 млрд рублей. Показатели по Новосибирску составили 35,5 млрд рублей.

Подать заявку на потребительский кредит можно в любом отделении Сбербанка, а также на сайте и в официальном мобильном приложении. Ставка по кредиту начинается от 4% и заключается на срок до пяти лет.

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