Минздрав Новосибирской области сообщил о пяти погибших в результате взрыва газа в жилом доме по улице Линейной в Новосибирске, в их числе – маленький ребёнок. Ранее было известно о двух умерших.

Как сообщили в ведомстве, в числе погибших – женщина и двухлетний ребёнок, их тела извлекли из-под завалов.

Сейчас в больницах региона находятся девять пострадавших, двое из них — в тяжёлом состоянии, также сообщили в областном минздраве.

О хлопке в пятиэтажном доме на улице Линейной, 39/1 в экстренные службы сообщили в 7:43 по местному времени. В первые часы после произошедшего стало известно о двух погибших, а также 11 пострадавших, девять из которых госпитализировали.

Известно, что ранее жильцы дома жаловались на запах газа в подъездах, однако никаких мер в связи с их обращениями принято не было.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, жильцов разрушенного дома планируется оперативно расселить, однако само строение восстановлению не подлежит.

Документы пострадавших восстанавливает полиция, также работает пункт сбора гуманитарной помощи жильцам в пристройке по улице Дуси Ковальчук, 16.

На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.

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UPD: Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, в ходе поисково-спасательных работ из-под завалов извлекали живого кота.

«Громкое мяуканье спасатели услышали из бетонных плит. Животное аккуратно эвакуировали из-под завалов, предположительно кот в момент обрушения был в подвале дома», — рассказали в ведомстве.