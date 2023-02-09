Среди жителей Новосибирска самыми востребованными горнолыжными курортами стали места Республики Алтая и Кемеровской области. Соответствующие данные приводят специалисты «МегаФона», которые изучили обезличенные данные своих абонентов в период зимних каникул.

Для новосибирских любителей активного отдыха в этом году самым востребованным горнолыжным направлением стал курорт Горного Алтая «Манжерок», а популярный «Шерегеш» занял второе место. Также в число популярных мест вошли горнолыжный комплекс «Благодать» в Алтайском крае, «Бобровый лог» в Красноярском крае и «Гора Соболиная» в Иркутской области. В пределах своего региона жители Новосибирска отдали предпочтение горнолыжному комплексу «Горский» и клубу «Корел-Иня».

В общей сложности интерес к горнолыжному отдыху у россиян вырос на 13%. Заметный прирост в этом году показали локации для зимнего отдыха в разных регионах страны. Самым быстрорастущим стал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, турпоток вырос на 50%, «Альпина» и «Красная сопка» на Камчатке с показателем 47% и «Горный воздух» на Сахалине — 37%. Также согласно данным «МегаФона», средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил от 25 до 44 лет.

Среди традиционных направлений согласно общероссийским показателям, лидирует горнолыжный кластер Сочи, турпоток туда изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс «Газпром». Склоны Кавказа напротив показали внушительный рост за счет расширения зон катания – турпоток на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» – в 2 раза. А вот число туристов, отправившихся на популярные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии было почти в 4,5 раза ниже допандемийных показателей.