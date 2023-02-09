В Омской области проверят жилые дома после взрыва газа в Новосибирске

Губернатор Омской области Александр Бурков поручил профильным службам проверить безопасность эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах региона после взрыва бытового газа в Новосибирске.

На трагический инцидент со взрывом газа в жилом доме в Новосибирске, в результате которого погибло два человека, губернатор Омской области Александр Бурков отреагировал в своём Telegram-канале.

«Сегодня у наших соседей в Новосибирске случилась беда — в результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Соболезную новосибирцами — омичи с вами», — написал Александр Бурков 9 февраля в своём Telegram.

Как сообщил губернатор, во избежание подобных ЧП министерству энергетики региона он поручил проверить соблюдение графиков проверок газовых сетей и оборудования, местному управлению государственной жилищной инспекции и мэрии Омска – провести работу с управляющими компаниями, которые должны знать о состоянии внутридомовых газовых сетей.

Кроме того, в правительстве Омской области на ближайшее время запланировано внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На нём рассмотрят вопрос о рисках, связанных с эксплуатацией газового оборудования в жилых домах.

Напомним, что взрыв газа произошёл в Новосибирске по улице Линейной, 39/1 рано утром 9 февраля, два человека погибли. По последним данным, ещё 11 человек пострадали, девять из них госпитализированы, двое находятся в тяжёлом состоянии.