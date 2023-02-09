Суд приостановил продажу ТЦ «Сити молл» в Новокузнецке

Продажа торгового центра «Сити молл» в Новокузнецке приостановлена по решению кемеровского арбитражного суда. Ранее ТЦ был выставлен на торги в рамках банкротства «ООО Сити-Молл Инвест».

Учредитель Юрий Егоров подал иск о разрешении разногласий по цене ТЦ и земельного участка. Торги были приостановлены до вступления в силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления о разрешении разногласий.

Изначально торги в формате открытого аукциона были назначены на 10 марта, прием заявок осуществлялся до 9 марта. Стартовая цена была объявлена в размере 2,5 млрд рублей. Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) шестиэтажное здание имеет площадь более 83,5 тыс. кв м, площадь прилегающего к ТЦ земельного участка составляет 35,8 тыс. кв м

ТЦ «Сити молл» был открыт в декабре 2013 года и является вторым по величине в Кузбассе торговым центром. Конкурсное производство было открыто в августе 2021 года по заявлению Альфа-банка, который выступал кредитором. Требования банка включены в реестр на сумму почти в 5 млрд рублей. Также торговый центр и земельный участок находятся в залоге у Альфа-банка.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что госкорпорация ВЭБ.РФ выставила на торги ТРЦ «Сибирский молл» и деловой центр «Новая высота» в Новосибирске. Объекты были выставлены единым лотом с начальной стоимостью в 3,7 млрд. рублей.