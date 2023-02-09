Кузбасский госсанаторий выкупил имущество производителя минералки вдвое ниже стартовой цены

Кемеровской санаторий «Борисовский» выкупил имущество обанкротившегося производителя одноименной минеральной воды. Сумма сделки ниже первоначальной в два раза.

ГАУ «Санаторий Борисовский» из Кузбасса стало победителем торгов по продаже имущественного комплекса ООО «Минеральная вода «Борисовская». Стоимость сделки составила 21 млн рублей. Имущество реализуется в ходе банкроства ООО «Агролидер».

ООО «Агролидер» зарегистрировано в 2016 году. Компания преимущественно занималась продажей зерновых культур. Конкурсным управляющим с 2019 года назначен Эдуард Клестов. Единственным владельцем компании является Евгений Тимербаев, все предприятия которого на данный момент закрыты.

«Победитель торгов не является кредитором, заинтересованность не установлена, не участвует в капитале заявителя, управляющего, а также не являются, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является управляющий», — говорится в картотеке Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

ГАУ «Санаторий «Борисовский» является подведомственным учреждением минсоцзащиты Кемеровской области. Находится на месторождении воды «Борисовская».

Первоначальная стоимость лота составляла 47,4 млн рублей, однако с 5 сентября 2022 года упала почти вдвое ниже. Одним из условий торгов стало снижение стоимости в 2% каждые пять календарных дней.

Имущественный комплекс ООО «МВ «Борисовская» включает в себя лицензию на добычу минеральной воды (действует до 2031 года), 18 объектов недвижимости, в том числе, шесть земельных участков, общей площадью 7,8 тыс. кв. м, четыре скважины, два здания и два строения, а также линию электропередач и ограждение. Также в его составе — 26 единиц движимого имущества и оборудования по розливу воды. Конкурсный управляющий Эдуард Клестов заявил, что комплекс находится в рабочем состоянии, однако информацией о намерении возобновить производство воды не обладает.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» интересовался, получат ли держатели облигаций свои деньги от «Обуви России». Новосибирская компании продолжает находиться в тяжелом финансовом состоянии.