Компания РЖД увеличила пропускную способность на участке Транссиба (Иркутская область) Слюдянка I — Слюдянка II в 1,8 раз. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).

«Пропускная способность участка Слюдянка I — Слюдянка II увеличена за счет строительства третьего пути. Дополнительная колея позволила снять ограничения, которые были связаны с географическими особенностями сложного и грузонапряженного отрезка Транссиба, в том числе за счет новой схемы организации движения», – сказано в сообщении.

На рассматриваемом участке магистрали находится сильный перепад в высоте – 420 метров. В связи с чем тяжеловесы без дополнительного локомотива не могли преодолеть этот участок. Основные проблемы возникали после оказания им помощи, так как толкачи были вынуждены возвращаться на исходную по тем же путям, что приводило к ограничению движения грузовых составов.

«Теперь движение грузовых и пассажирских поездов по двум основным путям осуществляется свободно. А пропускная способность участка выросла со 110 до 195 пар поездов в сутки», – отметили в пресс-службе.

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